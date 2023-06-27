Скільки цивільних українців стратила Росія: шокуючі цифри

Місія ООН не задокументувала жодного випадку позасудової страти з боку українських правоохоронців

Росія з початку повномасштабної війни проти України «затримала» щонайменше 864 цивільних особи на тимчасово окупованих територіях, 77 з яких стратила. Про це йдеться в доповіді Управління Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми задокументували позасудову страту 77 цивільних осіб, які були свавільно затримані Російською Федерацією. Серед загиблих – 72 чоловіки та п'ятеро жінок», – йдеться у звіті.

Зазначається, що росіяни масово застосовували тортури та жорстоке поводження до ув'язнених цивільних, щоби «змусити жертв зізнатися в допомозі Збройним силам України (ЗСУ), співпрацювати з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Більшість опитаних розповіли ООН, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках – сексуального насильства. Висновки звіту ґрунтуються на 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами.

Крім того, співробітники організації відвідали 70 місць тримання під вартою, що перебувають під контролем української влади. В ООН зауважують, що Україна надала безперешкодний доступ до тюрем і затриманих, за одним винятком, тоді як РФ не надала такого доступу взагалі.

Страти українською стороною

Загалом у звіті задокументовано понад 900 випадків свавільного затримання цивільних, у тому числі дітей та людей похилого віку. 75 випадків були зафіксовані з боку українських силовиків, переважно – Служби безпеки України.

«Більше половини затриманих зазнали тортур або жорстокого поводження з боку українських сил безпеки. Це відбувалося під час допиту, як правило, одразу після затримання», – йдеться у звіті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас місія не задокументувала жодного випадку позасудової страти з боку українських правоохоронців.

Нагадаємо, триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено.