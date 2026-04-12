Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українці на окупованих територіях прикрашають великодню випічку синьо-жовтими кольорами
фото: t.me/yellowribbon_ua

Люди моляться, святять кошики і чекають на повернення України

Українці на тимчасово окупованих територіях святкують Великдень і чекають на звільнення. Оскільки відкрито висловлювати свої погляди вони не можуть, то роблять це завуальовано – фарбують яйця у синій та жовтий кольори, а також відповідно декорують великодню випічку. Як інформує «Главком», відповідні світлини оприлюднили активісти «Жовтої стрічки» – руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

«Попри все люди моляться, святять кошики і чекають на повернення України. Бо Великдень нагадує: після випробувань обов’язково приходить відродження. І кожен новий ранок наближає нас до перемоги. Христос Воскрес», – ідеься у дописі.

6 фото
На весь екран

«Главком» писав, що окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Нагадаємо, РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.

Читайте також:

Теги: окупанти пропаганда українці активісти окуповані території звільнення Великдень 2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Вчора, 15:25
Поліція Лонг-Біч вилучила людські рештки з парку, де проходило великоднє свято
У Лос-Анджелесі родина знайшли людські останки у парку на великодньому святі
8 квiтня, 13:09
Екіпажі поліції перебуватимуть поблизу місць проведення богослужінь
Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі
7 квiтня, 12:52
Вантажівка, яка стала об’єктом нападу
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії
6 квiтня, 20:25
Нині триває 1493-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2026 року
27 березня, 08:29
Система противника забезпечувала цифровий зв’язок між передовою та командними пунктами
Прикордонники знищили унікальну ціль окупантів за $600 тис. (відео)
26 березня, 16:05
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
24 березня, 15:15
Ситуація на фронті 21 березня
Лінія фронту станом на 21 березня 2026. Зведення Генштабу
21 березня, 22:55
Окупанти зазнали найбільших добових втрат за 2026 рік
ЗСУ завдали ворогу рекордних втрат за добу – Міноборони
18 березня, 18:22

Події в Україні

Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення
Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення
Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон
Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон
РФ, користуючись великоднім перемир'ям, стягує сили на північ Донецької області
РФ, користуючись великоднім перемир'ям, стягує сили на північ Донецької області
В Україні з’явилися приватні комплекси ППО з дистанційними кулеметами: як вони працюють
В Україні з’явилися приватні комплекси ППО з дистанційними кулеметами: як вони працюють
Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua