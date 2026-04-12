Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення

Люди моляться, святять кошики і чекають на повернення України

Українці на тимчасово окупованих територіях святкують Великдень і чекають на звільнення. Оскільки відкрито висловлювати свої погляди вони не можуть, то роблять це завуальовано – фарбують яйця у синій та жовтий кольори, а також відповідно декорують великодню випічку. Як інформує «Главком», відповідні світлини оприлюднили активісти «Жовтої стрічки» – руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

«Попри все люди моляться, святять кошики і чекають на повернення України. Бо Великдень нагадує: після випробувань обов’язково приходить відродження. І кожен новий ранок наближає нас до перемоги. Христос Воскрес», – ідеься у дописі.

«Главком» писав, що окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Нагадаємо, РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.