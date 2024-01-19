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ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод РФ
У минулому році на цьому заводі вже відбувалися вибухи
фото з відкритих джерел

Росіяни стверджують, що дрон нібито просто впав і «руйнувань не сталося» 

У ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів. Про це пише «Hromadske» із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Видання зазначає, що, за словами джерела, наслідки атаки наразі уточнюються. Офіційно українська влада та військові не коментують удари по території РФ.

В той самий час російські пабліки пишуть, що безпілотник упав на майданчик поруч із цехом зі змішування порохів Тамбовського порохового заводу. Повідомляється, що нібито «ніхто не постраждав і руйнувань не сталося», а персонал було евакуйовано.

У коментарях під публікацією росіяни поцікавилися, як безпілотники змогли безперешкодно пролетіти над територією країни-агресорки. Деякі місцеві звинувачують біженців з України – їх порівняли зі свиньми, які наводять українські дрони.

ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод РФ фото 1

Варто додати, що Тамбовський пороховий завод – один із найбільших у РФ виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех».

Не дивлячись на те, що відстань від України до Тамбовської області становить понад 700 км, вибухи на цьому заводі вже відбувалися у минулому році.

Нагадаємо, дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, і додав, що Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від $350, які здатні літати на великі відстані.

Теги: порох росіяни безпілотник завод

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