На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)

Пошкоджений храм був зведений у 1960-х роках

Через негоду підтоплено житлові будинки, повалені десятки дерев і обірвані лінії електропередачі в окремих населених пунктах

У вівторок, 22 червня, на території Шабської ОТГ в Одеській області ураганний вітер зірвав купол і дах храму. Про це повідомив місцевий депутат Сергій Кравченко у Facebook.

За його словами, інцидент стався у селі Салгани, над яким сьогодні вранці пронісся смерч. Внаслідок негоди пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, а з храму ураганний вітер зірвав дах і купол.

Як зазначає Кравченко, храм був зведений у 1960-х роках.

Як додають очевидці у соцмережах, цієї ночі в різних районах регіону був сильний вітер і злива. Через негоду підтоплено житлові будинки, повалені десятки дерев і обірвані лінії електропередачі в окремих населених пунктах.

Зазначимо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але в деяких областях задощить.

Додамо, що в Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.