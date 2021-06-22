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    На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)

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    Пошкоджений храм був зведений у 1960-х роках - На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)
    Пошкоджений храм був зведений у 1960-х роках
    Фото: Сергій Кравченко / Facebook

    Через негоду підтоплено житлові будинки, повалені десятки дерев і обірвані лінії електропередачі в окремих населених пунктах

    У вівторок, 22 червня, на території Шабської ОТГ в Одеській області ураганний вітер зірвав купол і дах храму. Про це повідомив місцевий депутат Сергій Кравченко у Facebook.

    За його словами, інцидент стався у селі Салгани, над яким сьогодні вранці пронісся смерч. Внаслідок негоди пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, а з храму ураганний вітер зірвав дах і купол.

    Як зазначає Кравченко, храм був зведений у 1960-х роках.

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    На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)
    На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)
    На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)

    Як додають очевидці у соцмережах, цієї ночі в різних районах регіону був сильний вітер і злива. Через негоду підтоплено житлові будинки, повалені десятки дерев і обірвані лінії електропередачі в окремих населених пунктах.

    Зазначимо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але в деяких областях задощить.

    Додамо, що в Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

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    Теги: церква атмосферне явище Одещина вітер
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    На Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото)