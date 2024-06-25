Слідчі проведуть експертизу телефона, який Тищенко розбив під час обшуків

Речниця ДБР висловила сподівання, що інформація, яку знайдуть в ході експертизи телефона, може «дуже допомогти слідству»

Правоохоронці відправлять на експертизу телефон, який народний депутат Микола Тищенко навмисно розбив під час проведення обшуків у його помешкані. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телеканалу «Київ».

Вона підтвердила відео, на якому Тищенко розбиває свій телефон, однак сказала, що це «жодним чином не врятує ситуацію». За її словами, зараз існує достатньо способів, щоб зібрати будь-який ґаджет.

Сап’ян висловила сподівання, що інформація, яку знайдуть в ході експертизи телефона, може «дуже допомогти слідству». Речниця ДБР також розповіла, що слідство не виключає встановлення інших обставин і фактів, які стануть підставою для оголошення додаткових підозр народному депутату.

Водночас у помічниці Тищенка, яка брала участь у його конфлікті з ексвійськовим, також провели обшуки, однак про підозру їй поки не повідомляли. Обрати запобіжний захід самому Тищенку мають «сьогодні-завтра», сказала Сап’ян.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл.

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».