Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці
За даними суду, Сергій Кельбах щонайменше тричі зловживав службовими повноваженнями
фото з відкритих джерел

«Росавтодор», головою правління якого був Сергій Кельбах, займався будівництвом Керченського мосту

Колишнього керівника державної компанії «Російські автомобільні дороги» Сергія Кельбаха, який, зокрема, відповідав за проєктування Керченського мосту, засудили до 12 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Тверський районний суд Москви.

За даними суду, Сергій Кельбах щонайменше тричі зловживав службовими повноваженнями і завдав державному бюджету РФ збитків на загальну суму близько 2 млрд рублів.

Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці фото 1

Як стверджує слідство, Кельбах через афілійовані з ним компанії погодив у 2015 році незаконно завищену оплату будівельних робіт на Центральній кільцевій автодорозі у Москві та Московській області РФ.

Відтак йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Також його позбавили права впродовж трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. 

Покарання Кельбах відбуватиме у виправній колонії загального режиму.

Окрім того, суд задовольнив у повному обсязі цивільний позов міністерства транспорту Російської Федерації про стягнення збитків у розмірі понад 1,9 млрд рублів.

Зазначимо, «Росавтодор», головою правління якого Сергій Кельбах був з 2011 по 2019 рік, займався під його керівництвом великими інфраструктурними проєктами. Серед них було будівництво Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом, а також швидкісна траса М-11, що пролягає через Хімкінський ліс у російському Підмосков’ї, проти знищення якого різко заперечували екологи.

До слова, знищення Кримського мосту не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, Кримський міст на цей час майже не використовується для військової логістики.

Теги: дороги будівництво слідство самоврядування Кримський міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом встановлення шаф резервного живлення почалося у 2018 році
Стало відомо, скільки світлофорів у Києві оснащено шафами резервного живлення
13 червня, 18:46
Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву
Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву
11 червня, 09:43
В поточних умовах Україна має потребу в будівництві станцій альтренативних джерел енергії
Без урегулювання боргів в «зеленій» енергетиці важко залучати нових інвесторів – Енергоспівтовариство
9 червня, 14:06
Дитину у матері було відібрано, наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів
Народила посеред вулиці та поклала дитину в пакет: на Одещині затримали горе-матір
8 червня, 19:11
Аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту
РФ придумала новий спосіб захистити Кримський міст – британська розвідка
8 червня, 14:35
Маршрут, попередньо, пролягатиме від взуттєвої фабрики «Крок» вулицями Героїв Пожежників, Театральна, Київська – до залізничного вокзалу
У Житомирі запустили тролейбусну лінію, на яку жителі чекали 40 років
30 травня, 04:50
Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії
ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів в українських колоніях
29 травня, 16:20
Слідством встановлено, що Марченко упродовж 2014-2022 років переводила мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС РФ
Справу проти Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та МВС Росії передано до суду
28 травня, 19:15
«Sea Baby» відтепер оснащені системами «Град» і вже активно «мінусують» окупантів
«Велика морська держава». А що у підсумку?
24 травня, 17:47

Соціум

Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці
Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці
РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів
РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів
Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру
Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру
У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
25K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
23K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
18K
Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
9019
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів
8712
Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua