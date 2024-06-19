Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці

«Росавтодор», головою правління якого був Сергій Кельбах, займався будівництвом Керченського мосту

Колишнього керівника державної компанії «Російські автомобільні дороги» Сергія Кельбаха, який, зокрема, відповідав за проєктування Керченського мосту, засудили до 12 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Тверський районний суд Москви.

За даними суду, Сергій Кельбах щонайменше тричі зловживав службовими повноваженнями і завдав державному бюджету РФ збитків на загальну суму близько 2 млрд рублів.

Як стверджує слідство, Кельбах через афілійовані з ним компанії погодив у 2015 році незаконно завищену оплату будівельних робіт на Центральній кільцевій автодорозі у Москві та Московській області РФ.

Відтак йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Також його позбавили права впродовж трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Покарання Кельбах відбуватиме у виправній колонії загального режиму.

Окрім того, суд задовольнив у повному обсязі цивільний позов міністерства транспорту Російської Федерації про стягнення збитків у розмірі понад 1,9 млрд рублів.

Зазначимо, «Росавтодор», головою правління якого Сергій Кельбах був з 2011 по 2019 рік, займався під його керівництвом великими інфраструктурними проєктами. Серед них було будівництво Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом, а також швидкісна траса М-11, що пролягає через Хімкінський ліс у російському Підмосков’ї, проти знищення якого різко заперечували екологи.

До слова, знищення Кримського мосту не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, Кримський міст на цей час майже не використовується для військової логістики.