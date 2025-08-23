Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара

Загинув пілот «Привида Києва» Сергій Бондар: що відомо про героя

У ніч проти 23 серпня загинув український пілот, заступник командира ескадрильї, майор Сергій Бондар, який повертався після виконання бойового завдання. Він був льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації, відомої як «Привид Києва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 40 бригаду тактичної авіації.

Сергій Бондар народився у 1979 році в Кропивницькому. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ. Згодом, під час перерви у військовій службі, він працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

фото: 40-а бригада тактичної авіації «Привид Києва»

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Бондар повернувся до військової служби. Він відновив льотні навички на літаках Л-39 та МіГ-29. Саме на винищувачах МіГ-29 він виконував щоденні бойові завдання із захисту українського неба, успішно знищуючи повітряні цілі та завдаючи ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.

фото: 40-а бригада тактичної авіації «Привид Києва»

У бригаді згадують Сергія Бондаря як «виваженого і фахового льотчика», людину «з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх».

«Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі! Сергій Бондар – назавжди у строю і наших серцях. Вічна памʼять герою», – додали побратими у своєму повідомленні.

Нагадаємо, уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.