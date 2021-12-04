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    Через негоду без світла залишилися 130 населених пунктів у західній Україні

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    Через сильний вітер і мокрий сніг знеструмлено 130 населених пунктів - Через негоду без світла залишилися 130 населених пунктів у західній Україні
    Через сильний вітер і мокрий сніг знеструмлено 130 населених пунктів
    Фото з відкритих джерел

    Без електропостачання залишилися населені пункти у Львівській та Івано-Франківській областях

    Через сильний вітер знеструмлено 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях (Львівська – 118 і Івано-Франківська – 12)», – йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Раніше повідомлялося, що в Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: снігопад повітря вітер
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    Через негоду без світла залишилися 130 населених пунктів у західній Україні