Через негоду без світла залишилися 130 населених пунктів у західній Україні

Через сильний вітер і мокрий сніг знеструмлено 130 населених пунктів

Без електропостачання залишилися населені пункти у Львівській та Івано-Франківській областях

Через сильний вітер знеструмлено 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях (Львівська – 118 і Івано-Франківська – 12)», – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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