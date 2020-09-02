  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Спека до +36 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні

    • Розсилка
    В Україні зберігається літня спека - Спека до +36 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    В Україні зберігається літня спека

    У Києві в середу очікується суха та спекотна погода

    В Україні у середу, 2 вересня, короткочасні дощі очікуються у західних областях, на решті території зберігатиметься суха і спекотна погода з денною температурою до +36°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «2 вересня у західних областях мінлива хмарність; місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території сухо та спекотно; температура вночі 15-20°, вдень 31-36°», – зазначається у повідомленні.

    81_19

    У Києві сьогодні очікується суха та спекотна погода. Температура вночі у столиці 18-20°, вдень 31-33°.

    До слова, синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ