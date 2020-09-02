Спека до +36 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні
У Києві в середу очікується суха та спекотна погода
В Україні у середу, 2 вересня, короткочасні дощі очікуються у західних областях, на решті території зберігатиметься суха і спекотна погода з денною температурою до +36°.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«2 вересня у західних областях мінлива хмарність; місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території сухо та спекотно; температура вночі 15-20°, вдень 31-36°», – зазначається у повідомленні.
У Києві сьогодні очікується суха та спекотна погода. Температура вночі у столиці 18-20°, вдень 31-33°.
До слова, синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні.
Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.