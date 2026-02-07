Завершення війни. Американці поставили дедлайн Україні та Росії

За словами Володимира Зеленського, найскладніші питання будуть винесені на наступну тристоронню зустріч

За даними Зеленського, американські партнери озвучили свій графік, коли має завершитися війна

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові часові межі, які американські партнери окреслили для завершення активної фази війни. За словами глави держави, США зацікавлені у фіналізації мирного процесу до початку літа 2026 року. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Ці деталі стали відомі після завершення другого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

«Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа, і ймовірно будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком. Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них», – пояснив президент.

«Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні мирні переговори. Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.