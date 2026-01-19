Головна Скотч Шоу-біз
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Сергій Лазановський

Співак переніс операцію та пожартував «Я не народжував, раптом що»

Український співак, переможець 11-го сезону шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, відомий під псевдонімом Ridnyi, опинився на лікарняному ліжку. Артист переніс планову операцію і тепер готується до тривалого періоду відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Лазановського.

Сергій Лазановський заспокоїв своїх підписників та розповів, що госпіталізація не була екстреною. Співак обрав час для операції спеціально в період відносного затишшя у гастрольному графіку.

«Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний», – написав артист у своїх сторіз.

Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні фото 1
скріншот

Також співак пожартував: «Я не народжував, раптом що».

Друзі Сергія вирішили підтримати його у притаманній творчим людям манері. Поки співак перебував у медикаментозному сні, йому принесли незвичайний презент – синій дитячий візочок, прикрашений кульками та квітами. 

Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні фото 2

За словами Сергія, такі жарти допомагають легше переносити післяопераційний дискомфорт.

За словами співака, нині його чекають декілька місяців реабілітації.

Як відомо, український співак Антон Вельбой, відомий під сценічним ім’ям Wellboy, розповів, що за останній рік набрав близько 20 кілограмів.

