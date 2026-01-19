Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні

Співак переніс операцію та пожартував «Я не народжував, раптом що»

Український співак, переможець 11-го сезону шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, відомий під псевдонімом Ridnyi, опинився на лікарняному ліжку. Артист переніс планову операцію і тепер готується до тривалого періоду відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Лазановського.

Сергій Лазановський заспокоїв своїх підписників та розповів, що госпіталізація не була екстреною. Співак обрав час для операції спеціально в період відносного затишшя у гастрольному графіку.

«Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний», – написав артист у своїх сторіз.

скріншот

Також співак пожартував: «Я не народжував, раптом що».

Друзі Сергія вирішили підтримати його у притаманній творчим людям манері. Поки співак перебував у медикаментозному сні, йому принесли незвичайний презент – синій дитячий візочок, прикрашений кульками та квітами.

За словами Сергія, такі жарти допомагають легше переносити післяопераційний дискомфорт.

За словами співака, нині його чекають декілька місяців реабілітації.

