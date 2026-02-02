СБУ та Нацполіція заблокували ще вісім «ухилянтських схем»

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна

Затримали 16 організаторів у восьми регіонах

Служба безпеки України та Національна поліція провели масштабну спецоперацію, заблокувавши вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. За результатами заходів у різних куточках країни затримано 16 фігурантів, серед яких посадовці ТЦК, військові та працівники медичних установ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Вартість «послуг» ділків коливалася від 3 тисяч до 16,5 тисяч доларів США, залежно від терміновості та складності схеми.

Спецслужби спрацювали одночасно в декількох напрямках, викриваючи найрізноманітніші методи обходу закону.

Так, у Харкові військова контррозвідка СБУ затримала контрактника, який пропонував мобілізованим втекти до ЄС через лісові масиви західних областей України.

Для втечі він обіцяв залучити знайомих «слідопитів» з прикордоння, які мали провести клієнтів до сусідньої країни «в обхід» КПП.

У Львові військові контррозвідники СБУ затримали ще одного фігуранта. Ним виявився керівник підрозділу навчального центру ЗСУ, який організував для мобілізованих канал самовільного залишення режимного об’єкта.

Для цього він задіяв своїх знайомих з медчастини, які робили клієнтам фіктивне направлення на лікування за «периметр» військової частини, до якої вони потім не поверталися.

У Чернівцях викрито ще сімох ділків, які через зв’язки у ТЦК підробляли документи про фіктивне зарахування на військову службу.

На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми». Цього разу – місцевого жителя, який через знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) продавав фіктивні довідки про 3-тю групу інвалідності.

На Житомирщині затримано одразу двох посадовців ТЦК та їхнього колишнього колегу, які за хабарі знімали ухилянтів з розшуку.

У Вінницькій області «на гарячому» затримано 49-річного безробітного, який на власному авто підвозив ухилянтів до кордону та підказував шляхи втечі лісовими стежками до Молдови.

На Полтавщині викрили зловмисника, який разом із сімейним лікарем-терапевтом оформлював ухилянтам фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів. На підставі цих документів «клієнти» отримували відстрочку нібито через необхідність догляду за хворими.

У Донецькій області затримано підприємця, який торгував підробленими меддовідками військово-лікарської комісії про «погане здоров’я» та зарахування до тилових підрозділів. Для реалізації оборудки він залучав знайомих посадовців ВЛК і ТЦК.

Наразі всім 16 затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за отримання хабарів, незаконне переправлення осіб через кордон та перешкоджання діяльності ЗСУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, галицький районний суд міста Львова визнав співробітника Федеральної служби безпеки РФ Миколи Лєбєдєва винуватим у підбуренні до державної зради.