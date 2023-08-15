Справа Фірташа: ще троє керівників облгазів отримали підозри

Загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа

СБУ заявила, що зібрала доказову базу на голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які, за даними Служби, причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, так званої схеми «облгазів Фірташа». Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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«Таким чином, на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа», – додають в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.

Раніше Group DF заявила, що категорично спростовує всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів, топменеджерів та акціонера Групи Дмитра Фірташа.

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До слова, Фірташ знайшов спосіб, як уникнути екстрадиції в США.