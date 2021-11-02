У Росії невідомі спалили суддю

Васильєв зник 30 жовтня – востаннє його бачили, коли він заганяв на мийку машину

Обгоріле тіло Васильєва знайшли на цвинтарі, поряд з ним лежала суддівська мантія

У Росії в Томській області на цвинтарі знайдено обгоріле тіло колишнього судді, поряд з ним лежала суддівська мантія. Про це інформує Meduza із посиланням на РосТБ.

Загиблого звали Юрій Васильєв, він раніше працював у Молчанівському районному суді. За даними телеканалу, обгоріле тіло Васильєва знайшли на цвинтарі, поряд з ним лежала суддівська мантія.

Як зазначає ТВ2, Васильєв зник 30 жовтня – востаннє його бачили, коли він заганяв на мийку машину, він залишив її там і так і не повернувся. Його орієнтування було розіслано у відділення поліції Томської області.

Управління СК по регіону підтвердило факт виявлення тіла чоловіка 1962 року народження (у пресрелізі повідомляється, що це сталося «у лісовому масиві»), проте не навело жодних інших подробиць. Відомство порушило кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті через необережність.

Нагадаємо, у селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці 53-річного Віталія Писанця.

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