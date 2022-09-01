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США передадуть Україні дві системи Nasams у 2024 році

Альона Боженко
glavcom.ua
США передадуть Україні дві системи Nasams у 2024 році
Україна отримає від США дві системи Nasams
фото із відкритих джерел

Системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни

Сполучені Штати Америки у 2024 році передадуть Україні дві системи Nasams. Про це повідомив офіційний представник Міноборони США генерал Патрік Райдер на брифінгу.

За його словами, США уклали контракт на 182 млн доларів, що передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів Nasams у 2024 році.

Він зазначив, що ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни у майбутньому.

Разом з тим, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Адміністрація президента США Байдена найближчим часом оголосить про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки.

«Найближчими днями буде оголошено про майбутню допомогу в галузі безпеки», – сказав він.

Nasamsце пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поставили зброю для ЗСУ, яка була призначена для контрнаступу на півдні. 

Як повідомлялося, Україна може отримати від США артилерійські системи великої дальності. Зокрема, і Atacms. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Раніше міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд

 

Теги: озброєння Україна США

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