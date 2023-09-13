У Сумах пролунали вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Звуки вибухів у місті пролунали близько третьої години ночі

У ніч проти 13 вересня у Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Суми».



Звуки вибухів у місті пролунали близько третьої години ночі.

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Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили мешканців північних областей про небезпеку ворожих атак із застосуванням ударних БПЛА.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня, у Запоріжжі увечері пролунали вибухи. У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

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Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей вибуху.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у Запоріжжі чули вибухи. Він нагадав, що українців попередили про застосування балістичного озброєння.

До слова, увечері 12 вересня в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, мешканці на півночі Мелітополя повідомили про звук вибуху за містом.