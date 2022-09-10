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Стало відомо, скільки чоловіків хотіли втекти з країни від початку війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, скільки чоловіків хотіли втекти з країни від початку війни
Від 24 лютого 2022 року зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників
фото: Держприкордонслужба/Telegram

Ухилянти намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску і поза ними

Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч ухилянтів. Про це інформує Держприкордонслужба.

5,6 тисячі із них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Також від 24 лютого 2022 року зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн. грн.

Раніше прикордонники розповіли, якими способами чоловіки намагалися полишити Україну

Також прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».

До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.

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Теги: кордон ухилянти війна Україна росія

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