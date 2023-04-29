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Стало відомо, скільки «Калібрів» противник тримає у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки «Калібрів» противник тримає у Чорному морі
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до чотирьох ворожих кораблів
фото ілюстративне

Окупанти можуть вдарити з Чорного моря одночасно вісьмома ракетами

Станом на 29 квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один російський ракетоносій із загальним залпом до восьми «Калібрів». Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до вісім ракет; в Азовському морі – один ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до чотирьох ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. За останніми повідомленнями, кількість загиблих складала 23 особи, з них чотири дитини. 

У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Під час ідентифікації тіл загиблих у результаті влучання російської ракети в будинок в Умані з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей.

Теги: ракета війна Чорне море

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