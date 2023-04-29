Стало відомо, скільки «Калібрів» противник тримає у Чорному морі

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до чотирьох ворожих кораблів

Окупанти можуть вдарити з Чорного моря одночасно вісьмома ракетами

Станом на 29 квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один російський ракетоносій із загальним залпом до восьми «Калібрів». Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до вісім ракет; в Азовському морі – один ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до чотирьох ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

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Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. За останніми повідомленнями, кількість загиблих складала 23 особи, з них чотири дитини.

У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Під час ідентифікації тіл загиблих у результаті влучання російської ракети в будинок в Умані з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей.