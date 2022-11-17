Стало відомо, скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі перебувають сім російських кораблів

Триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом 16 листопада виконали на південному фронті 45 вогневих завдань. Так, в окупантів є 5 поранених солдатів, а 3 одинці автобронетехніки знищені. Остаточні втрати росіян дорозвідуються. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там зазначили, що росіяни продовжують облаштування оборони на різних її рубежах, вишукують способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони.

У командуванні кажуть, що триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Окупанти наносять вогневе ураження по українських позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російсько-окупаційні війська значно посилили повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення задля уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії. Водночас росіяни застосовують ударні дрони типу «Ланцет» й Zala. ЗСУ два такі безпілотники знищили у Бериславському районі Херсонщини.

У Чорному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, який оснащений 4 ракетами типу «Калібр». В ОК кажуть, що цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції завдання ударів.

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.