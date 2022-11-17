Стало відомо, скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення
Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом 16 листопада виконали на південному фронті 45 вогневих завдань. Так, в окупантів є 5 поранених солдатів, а 3 одинці автобронетехніки знищені. Остаточні втрати росіян дорозвідуються. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Там зазначили, що росіяни продовжують облаштування оборони на різних її рубежах, вишукують способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони.
У командуванні кажуть, що триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Окупанти наносять вогневе ураження по українських позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.
Російсько-окупаційні війська значно посилили повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення задля уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії. Водночас росіяни застосовують ударні дрони типу «Ланцет» й Zala. ЗСУ два такі безпілотники знищили у Бериславському районі Херсонщини.
У Чорному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, який оснащений 4 ракетами типу «Калібр». В ОК кажуть, що цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції завдання ударів.
Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.
Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.
Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.
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