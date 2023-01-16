Російські опозиціонери виступили із заявою після теракту в Дніпрі

У заяві йдеться про те, що режим Путіна веде війну за утвердження свого «права» вбивати своїми ракетами мирних жителів сусідніх держав

Форум вільної Росії засудив теракт, що був здійснений путінськими окупантами в Дніпрі. Відповідна заява з'явилась на сайті Форума.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку.

«Трагічна загибель десятків мирних жителів Дніпра під російським ракетним обстрілом і цинічне вихваляння військового керівництва РФ своїми «успіхами» вкотре з усією ясністю демонструють характер путінського режиму та його цілі. Це режим нелюдів та вбивць, котрі відкинули будь-які правові та моральні обмеження. Повне звільнення себе від цих обмежень і є його головною метою.

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Режим Путіна веде війну за утвердження свого «права» вбивати своїми ракетами мирних жителів сусідніх держав. У нього немає жодних інших «життєвих інтересів», задовольнивши які можна було б схилити його до "розумного компромісу".

Від режима Путіна не вдасться ні відкупитися, ні ізолюватися. Цей режим – не «об'єктивна реальність», із якою треба якось жити, а смертельна загроза. Ми знову звертаємо увагу лідерів Вільного світу та його громадськості на те, що агресія РФ в Україні поставила питання про спроможність сучасної цивілізації як такої. Про її спроможність вгамувати агресора, зупинити масові злочини. Відстояти гуманістичні досягнення, здобуті такою дорогою ціною, можна лише зламавши хребет російської воєнної машини. Як свого часу було зламано хребет воєнної машини гітлерівського рейху.

Ми закликаємо лідерів Заходу відкрито заявити про цю мету, відкинути вагання і припинити боятися «спровокувати Путіна на подальшу ескалацію». Припинити вагатися перед «червоними лініями», які намагається креслити кремлівська кліка маньяків та вбивць. Військова допомога Україні в усіх її формах повинна бути істотно збільшена і прискорена.

Ми також знову звертаємося до тих представників російської культурної еліти, котрі ще не виступили публічно проти російської агресії. Ваше мовчання – пособництво воєнним злочинам. Воно не може бути виправдане ні особистим добробутом, ні «інтересами збереження культурних інституцій». Розбудіть свою совість», – йдеться у заяві.

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Форум вільної Росії (ФСР) – конференція російської опозиції, що проходить двічі на рік у Вільнюсі (Литва). Форум було засновано у березні 2016 року Гаррі Каспаровим та Іваном Тютріним – колишнім виконавчим директором російського демократичного руху «Солідарність». Форум ставить собі завдання формування інтелектуальної альтернативи чинному в Росії політичному режиму.

Станом на 16:00 у Дніпрі внаслідок ракетної атаки 14 січня загинули 40 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів будинку врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей) та травмовано 76 осіб (з них 14 дітей). 29 людей вважаються безвісти зниклими.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя, їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.