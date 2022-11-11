«Сталося непорозуміння». Чубаров розповів, чому не міг потрапити до Молдови

Голова Меджлісу пояснив, чому не міг потрапити до Молдови

Прикордонники так і не змогли пояснити, чому тримали Чубарова на кордоні

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пояснив, чому прикордонники не впускали його до Молдови, 11 листопада. Про це він написав у Facebook.

За словами Чубарова, точної причини прикордонники не назвали, але сказали що сталося непорозуміння.

«Як сказали прикордонники та митники аеропорту Кишинева – «случилось недоразумение» – та відпустили Всім, хто турбувався та допомагав, спасибі», – повідомив очільник Меджлісу.

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Нагадаємо, ввечері, 11 листопада, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що не може в'їхати на територію Молдови. Чубаров зауважив, що він не може перетнути кордон Молдови, після того, як прилетів із Стамбула. Голова Меджлісу натякнув, що у цьому випадку не обійшлося без втручання росіян.

Додамо, раніше Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров посміявся над Росфінмоніторингом, який видалив його прізвище зі списків «терористів-екстремістів».