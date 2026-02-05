Стався землетрус на заході України

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних

У Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, 2 лютого у Криму та на південно-східній частині України відчули землетрус. Епіцентр знаходився на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від м. Щолкіне.

До слова, уранці, 15 грудня 2025 року в Україні зафіксували землетрус. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.