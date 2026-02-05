Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стався землетрус на заході України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стався землетрус на заході України
Магнітуда землетрусу склала 1,7
фото: Головний центр спеціального контролю

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних

У Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, 2 лютого у Криму та на південно-східній частині України відчули землетрус. Епіцентр знаходився на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від м. Щолкіне.

До слова, уранці, 15 грудня 2025 року в Україні зафіксували землетрус. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.

Теги: землетрус Чернівецька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cиноптикиня Наталка Діденко прогнозує, що морози посилиляться до -28
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
30 сiчня, 13:28
Зеленський: саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу
Зеленський вшанував памʼять жертв Голокосту (відео)
27 сiчня, 13:09
Росіяни без зупинки розкручують подібну воронку, яка повинна засмоктати якомога більше людей у низхідну спіраль безвиході
Воронка безвиході росіян
26 сiчня, 16:21
Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
24 сiчня, 18:34
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
Ліна Костенко живе в холодному будинку в центрі Києва
Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла
21 сiчня, 16:47
Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
11 сiчня, 15:21
Eвечері 9 січня у Тегерані відбувся мітинг проти уряду
Україна відреагувала на протести в Ірані
10 сiчня, 19:58
Санчес не виключив розміщення іспанських військ в Україні
Іспанія вперше допустила участь своїх військових у миротворчій місії в Україні
7 сiчня, 13:51

Події в Україні

Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)
Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)
Стався землетрус на заході України
Стався землетрус на заході України
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua