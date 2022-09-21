Мобілізація в РФ: чи піде воювати російська еліта

Мобілізації також не підлягають депутати представницьких держорганів та голови муніципальних утворень

Сенатори та депутати отримали відстрочку від армії

Всі депутати Держдуми і сенатори не підлягають мобілізації, згідно із російським законом. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в Раді Федерації.

Відстрочку від армії також отримують депутати законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів РФ, депутати представницьких органів муніципальних утворень та голови муніципальних утворень.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня. Повний текст указу можна прочитати тут.

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».