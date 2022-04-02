Стали відомі потенційні суперники збірної України на чемпіонаті світу-2022
Збірна України для виходу на ЧС-2022 повинна обіграти Шотландію і Уельс
У катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого збірна України дізналася потенційних суперників.
За підсумками жеребкування збірна України у випадку перемоги над Шотландією та Уельсом у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 зіграє у групі B, де її суперниками стануть Англія, США та Іран.
Результати жеребкування:
- Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди
- Група В: Англія, Іран, США, Уельс/Шотландія/Україна
- Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща
- Група D: Франція, Австралія/ОАЕ/Перу, Данія, Туніс
- Група E: Іспанія, Коста-Ріка/Нова Зеландія, Німеччина, Японія
- Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія
- Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун
- Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея
Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.
Збірна Росії з футболу остаточно вибула з числа претендентів на вихід на чемпіонат світу-2022, цю команду виключено з числа учасників плей-оф.