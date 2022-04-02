Стали відомі потенційні суперники збірної України на чемпіонаті світу-2022

Збірна України для виходу на ЧС-2022 повинна обіграти Шотландію і Уельс

У катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого збірна України дізналася потенційних суперників.

За підсумками жеребкування збірна України у випадку перемоги над Шотландією та Уельсом у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 зіграє у групі B, де її суперниками стануть Англія, США та Іран.

Результати жеребкування:

Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

Група В: Англія, Іран, США, Уельс/Шотландія/Україна

Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

Група D: Франція, Австралія/ОАЕ/Перу, Данія, Туніс

Група E: Іспанія, Коста-Ріка/Нова Зеландія, Німеччина, Японія

Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.

Збірна Росії з футболу остаточно вибула з числа претендентів на вихід на чемпіонат світу-2022, цю команду виключено з числа учасників плей-оф.