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    Стали відомі потенційні суперники збірної України на чемпіонаті світу-2022

    Збірна України дізналася потенційних суперників на Чемпіонаті світу-2022 - Стали відомі потенційні суперники збірної України на чемпіонаті світу-2022
    Збірна України дізналася потенційних суперників на Чемпіонаті світу-2022
    фото з відкритих джерел

    Збірна України для виходу на ЧС-2022 повинна обіграти Шотландію і Уельс

    У катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого збірна України дізналася потенційних суперників.

    За підсумками жеребкування збірна України у випадку перемоги над Шотландією та Уельсом у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 зіграє у групі B, де її суперниками стануть Англія, США та Іран.

    Результати жеребкування:

    • Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди
    • Група В: Англія, Іран, США, Уельс/Шотландія/Україна
    • Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща
    • Група D: Франція, Австралія/ОАЕ/Перу, Данія, Туніс
    • Група E: Іспанія, Коста-Ріка/Нова Зеландія, Німеччина, Японія
    • Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія
    • Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун
    • Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея

    Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

    Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.

    Збірна Росії з футболу остаточно вибула з числа претендентів на вихід на чемпіонат світу-2022, цю команду виключено з числа учасників плей-оф.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща Німеччина чемпіонат світу Іран Англія Збірна України жеребкування Іспанія Україна
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    Стали відомі потенційні суперники збірної України на чемпіонаті світу-2022