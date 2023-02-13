Суботній обстріл Херсона: що відомо

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської громади одного чоловіка госпіталізовано у важкому стані

Протягом 12 лютого російська армія 20 разів обстріляла Херсонську громаду Херсонської області. Постраждала одна людина – чоловіка ушпиталено, його стан важкий. Про це повідомила Херсонська міська рада.

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Під обстрілами перебувала Антонівка, мікрорайон Острів та центр Херсона.

«Зокрема, ворог пошкодив обстрілами будівлю ККЗ «Ювілейний», обстріляв Херсонський морський порт, площу Свободи. Пошкоджені приватні будинки», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом із 20 листопада територія Херсонської громади була обстріляна 1991 раз. З того часу 80 людей загинуло, 222 людини – постраждали.

Нагадаємо, що Повітряні сили Збройних сил України спростували фейкову інформацію про вечірню атаку 12 лютого іранськими дронами по Дніпропетровщині.

Крім того, ввечері суботи у Маріуполі пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що протягом 12 лютого агресор уже тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відомо про одну загиблу та двох постраждалих.

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До слова, добігла кінця 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.