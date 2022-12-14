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Суд арештував сім українських готелів, які належать громадянам РФ – Схеми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд арештував сім українських готелів, які належать громадянам РФ – Схеми
Серед арештованого майна Premier Palace Hotelу Києві
фото: alamy.com

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводить досудове розслідування за кількома звинуваченнями

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Про це повідомляють «Схеми».

«Відповідно до рішення суду за 12 грудня, копія якого є в розпорядженні редакції «Схем», слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора і наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, які контролює російська так звана «лужниківська» група, а також на нерухоме майно в Україні. А саме – на 7 готелів з мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Відповідно до ухвали, це майно заборонено відчужувати. В частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив. Крім того, арешт накладений на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» у Києві», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається в клопотанні, це майно відповідає ознакам, як таке, «що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна».

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводить досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема – привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

Раніше повідомлялося, що суд з ініціативи Державного бюро розслідувань передав в управління АРМА два підприємства в Івано-Франківській області, що належать громадянам РФ.

Теги: арешт майно розслідування суддя суд готель росія

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