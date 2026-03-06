Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами

Президент США запропонував сенатора Марквейна Малліна на посаду глави відомства

Президент США Дональд Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем після хвилі критики щодо її керівництва відомством, зокрема через жорсткі імміграційні рейди та реагування на кризові ситуації. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Рішення було оголошене після того, як Ноем протягом двох днів відповідала на запитання законодавців на слуханнях у Конгресі, де зіткнулася з критикою як з боку демократів, так і республіканців.

Трамп повідомив, що запропонує на її місце сенатора-республіканця від штату Оклахома Марквейна Малліна. Водночас президент подякував Ноем за роботу в адміністрації.

«Вона добре нам послужила і досягла численних вражаючих результатів (особливо на кордоні!)», – сказав Трамп.

Ноем згодом прокоментувала ситуацію у соціальних мережах. «Ми досягли історичних успіхів у Міністерстві внутрішньої безпеки, щоб знову зробити Америку безпечною», – написала вона.

За даними AP, під час перебування Ноем на посаді Міністерство внутрішньої безпеки опинилося в центрі політичних суперечок через агресивну імміграційну політику адміністрації Трампа.

Зокрема, міністерство проводило масштабні рейди проти нелегальних мігрантів у великих містах, зокрема в Лос-Анджелесі, Чикаго та Міннеаполісі. Часто ці операції широко висвітлювалися у соціальних мережах і супроводжувалися сутичками з протестувальниками та правозахисниками.

Особливо гострою стала ситуація після інциденту в Міннеаполісі, де під час імміграційних рейдів загинули двоє протестувальників. Ноем тоді заявила, що вони поводилися агресивно, однак відео з місця події та свідчення очевидців поставили під сумнів цю версію. Під час слухань у Конгресі вона відмовилася вибачатися за свої заяви.

Крім того, законодавці розкритикували міністерство через витрати, зокрема рекламну кампанію вартістю 220 млн доларів, яка закликала мігрантів, що незаконно перебувають у США, добровільно покинути країну.

Відомство також опинилося в центрі бюджетної суперечки в Конгресі, через яку Міністерство внутрішньої безпеки було частково паралізоване протягом 20 днів.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація працюватиме з Сенатом, щоб якнайшвидше затвердити Малліна на посаді глави відомства.

Сам сенатор заявив журналістам, що планує зосередити роботу міністерства «на захисті батьківщини».

Раніше головна речниця та помічниця секретаря з питань зв’язків з громадськістю DHS Тріша Маклафлін оголосила про намір залишити адміністрацію Дональда Трампа.