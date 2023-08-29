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Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, тимчасово відстороненено від здійснення правосуддя

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, тимчасово відстороненено від здійснення правосуддя
Відсторонення Олексія Тандира триватиме до того, як вирок суду набуде законної сили або кримінальне провадження у його справі закриють
фото з відкритих джерел

Олексія Тандира відсторонено у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила 29 серпня рішення про тимчасове відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Тандира, суддю Макарівського районного суду Київської області, відсторонили у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Відсторонення триватиме до того, як вирок суду набуде законної сили або кримінальне провадження у його справі закриють.

Екссуддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. 

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передали до Святошинського райсуду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, що 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Пізніше суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка. 

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Теги: ДТП суддя Вища рада правосуддя

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Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, тимчасово відстороненено від здійснення правосуддя
Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, тимчасово відстороненено від здійснення правосуддя
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