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    Сухо і тепло до +15: прогноз погоди в Україні на вівторок

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів - Сухо і тепло до +15: прогноз погоди в Україні на вівторок

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів

    На дорогах країни подекуди ожеледиця

    У вівторок, 2 березня, в Україні буде без істотних опадів, лише на сході та північному сході вдень невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «2 березня без істотних опадів, лише на сході та північному сході вдень невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 6° морозу; вдень 2-7° тепла, у західних областях 6-11°, на Прикарпатті до 15° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 4-6° тепла.

    Зазначимо, згідно народної прикмети, яка погода 2 березня, таким і літо буде.

    Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня.

    Також повідомлялося, що відлига у столиці може викликати зсуви ґрунту.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
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