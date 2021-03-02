Сухо і тепло до +15: прогноз погоди в Україні на вівторок
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів
На дорогах країни подекуди ожеледиця
У вівторок, 2 березня, в Україні буде без істотних опадів, лише на сході та північному сході вдень невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«2 березня без істотних опадів, лише на сході та північному сході вдень невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 6° морозу; вдень 2-7° тепла, у західних областях 6-11°, на Прикарпатті до 15° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Зазначимо, згідно народної прикмети, яка погода 2 березня, таким і літо буде.
Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня.
Також повідомлялося, що відлига у столиці може викликати зсуви ґрунту.