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    2 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    2 березня в усьому світі щорічно відзначають День народження компакт-диска - 2 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    2 березня в усьому світі щорічно відзначають День народження компакт-диска

    Яка погода 2 березня, таким і літо буде

    Сьогодні, 2 березня, у світі відзначають День старих речей та Міжнародний день сірників.

    Також 2 березня 1982 року компанії Philips, Sony і Polygram продемонстрували перший компакт-диск, тому саме в цей день – 2 березня в усьому світі щорічно відзначають День народження компакт-диска.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 2 березня вшановує пам'ять святого Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.

    Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Якщо помолитися в цей день святому Феодору про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.

    Народні прикмети й традиції

    Яка погода 2 березня, таким і літо буде:

    • туман – дощовим
    • сонячно – жарким
    • морозно – холодним
    • У цей час вперше з початку року з'являються купчасті хмари, а сіра ворона починає вити гніздо.
    • Якщо багато бурульок, буде хороший урожай овочів.
    • Птахи з півдня повертаються – до ранньої весни.
    • Якщо незаміжня дівчина, вийшовши на вулицю, першою зустріне жінку, то ще рік їй в дівках сидіти.
    • Із заходу перисті хмари пливуть – до дощу.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите зірку, що падає, а це віщує важкі хвороби та смерть.
    • Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 2 березня, іменини відзначають Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.

    Теги: свята православна церква традиції
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