2 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Яка погода 2 березня, таким і літо буде
Сьогодні, 2 березня, у світі відзначають День старих речей та Міжнародний день сірників.
Також 2 березня 1982 року компанії Philips, Sony і Polygram продемонстрували перший компакт-диск, тому саме в цей день – 2 березня в усьому світі щорічно відзначають День народження компакт-диска.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 2 березня вшановує пам'ять святого Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.
Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Якщо помолитися в цей день святому Феодору про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.
Народні прикмети й традиції
Яка погода 2 березня, таким і літо буде:
- туман – дощовим
- сонячно – жарким
- морозно – холодним
- У цей час вперше з початку року з'являються купчасті хмари, а сіра ворона починає вити гніздо.
- Якщо багато бурульок, буде хороший урожай овочів.
- Птахи з півдня повертаються – до ранньої весни.
- Якщо незаміжня дівчина, вийшовши на вулицю, першою зустріне жінку, то ще рік їй в дівках сидіти.
- Із заходу перисті хмари пливуть – до дощу.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите зірку, що падає, а це віщує важкі хвороби та смерть.
- Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.
Хто святкує день ангела
У вівторок, 2 березня, іменини відзначають Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.