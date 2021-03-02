2 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Яка погода 2 березня, таким і літо буде

Сьогодні, 2 березня, у світі відзначають День старих речей та Міжнародний день сірників.

Також 2 березня 1982 року компанії Philips, Sony і Polygram продемонстрували перший компакт-диск, тому саме в цей день – 2 березня в усьому світі щорічно відзначають День народження компакт-диска.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 2 березня вшановує пам'ять святого Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.

Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Якщо помолитися в цей день святому Феодору про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.

Народні прикмети й традиції

Яка погода 2 березня, таким і літо буде:

туман – дощовим

сонячно – жарким

морозно – холодним

У цей час вперше з початку року з'являються купчасті хмари, а сіра ворона починає вити гніздо.

Якщо багато бурульок, буде хороший урожай овочів.

Птахи з півдня повертаються – до ранньої весни.

Якщо незаміжня дівчина, вийшовши на вулицю, першою зустріне жінку, то ще рік їй в дівках сидіти.

Із заходу перисті хмари пливуть – до дощу.

Що не можна робити сьогодні

Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите зірку, що падає, а це віщує важкі хвороби та смерть.

Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 2 березня, іменини відзначають Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.