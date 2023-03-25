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Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
фото: Микола Данилевич

Соцмережі зауважили: фото Данилевича із семінаристами зроблено на фоні однієї із незаконно збудованих на території Лаври споруд

Заступник керівника синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич показав фото із семінаристами з українськими паспортами на фоні незаконної новобудови на території Києво-Печерської Лаври. 

Таким чином Данилевич хотів показати, що представників церкви Московського патріархату нібито несправедливо звинувачують у прихильності до Росії, адже вони українці, а не «московські попи».

«Ось які «московські попи» навчають в Лаврі «московських» студентів. І ось яке «російське духовенство» чи «московський патріархат» Міністерство культури України хоче вигнати з Лаври», – написав Данилевич під фото, де усі семінаристи та він тримають в руках українські паспорти.

Зазначимо, Данилевич з юних років пов’язав своє життя з Росією, навчався у Московській духовній академії.  У базі «Жители Москвы 2012» вказано, що Данилевич Микола Миколайович 22.05.1977 року народження є громадянином Росії, вказано адресу вул. Данилівський Вал, б.22. До слова, за цією адресою розташований Духовно-адміністративний центр Російської православної церкви і резиденція патріарха Московського. Водночас Данилевич категорично спростував те, що є російським громадянином. 

Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так фото 1
фото: Микола Данилевич

Державна аудиторська служба України виявила багато порушень під час ревізії шляхом інвентаризації та обстеження території Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» в столиці. Зокрема, йдеться про 36 нових незаконно збудованих споруд. Згідно з відповідними документами, серед споруд багато МАФів, а також пам’ятників і господарських будівель. Вони розташовані на території Нижньої Лаври та використовувалися Чоловічим монастирем Української православної церкви (Московського патріархату). Усі приміщення були комерційними чи господарськими та не мали безпосереднього відношення до чернечого життя.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. 

До слова, митрополит Лука прокляв всіх смертних та відкрито висловив свою підтримку патріарху Кирилу.

Раніше Микола Данилевич пояснив, хто винен у війні з Росією, та шокував соціальні мережі.

Розуміючи свою поразку як на полі бою, так і на релігійному фронті, Росія намагається використати релігійний фактор для дискредитації України на міжнародній арені і створити в країнах ЄС нові осередки впливу на європейське суспільство. Джерела «Главкома» в українських спецслужбах повідомляють, що в останні місяці під приводом демонстрації «утисків Української православної церкви Московського патріархату», Кремль створює в країнах ЄС закордонні парафії цієї релігійної організації. При цьому процес йде саме «під українським прапором».

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Теги: церква Московська церква в Україні лавра

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