Переселенці, які втратили житло, зможуть отримати до 2 млн грн

Сьогодні, 27 серпня, Кабмін розширив програму «єВідновлення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Спочатку програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через «Дію», а згодом – у ЦНАПах чи в нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови.

Раніше уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб до лютого 2026 року. Мова йде про осіб з інвалідністю І-III групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Як повідомлялося, малозабезпечені сім’ї в Україні мають право на державну соціальну допомогу, якщо їхній сукупний дохід є нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім’ї.