Зеленський анонсував нову програму зимової підтримки: яку допомогу отримають українці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський анонсував нову програму зимової підтримки: яку допомогу отримають українці
За дорученням президента уряд повинен представити деталі пакету зимової підтримки до 15 листопада
фото: Офіс президента

Цієї зими буде збережено таку ж пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби

Від грудня цього року в Україні почне працювати нова програма зимової підтримки, яка передбачатиме окрему допомогу для соціально вразливих категорій населення. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 листопада.

Президент нагадав, що минулої зими майже 14 млн українців скористалися тисячею гривень підтримки та іншими напрямками державних програм.

«Цієї зими теж будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні, зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані», – повідомив Зеленський.

За його словами, цієї зими буде збережено таку ж пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

«Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем’єр-міністр України представить всі деталі», – зазначив президент.

Володимир Зеленський додав, що цієї зими буде обов’язково збережено фіксовану ціну на газ, а також на електрику для побутових споживачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців державними нагородами та наголосив на ролі їхньої стійкості для збереження державності. 

Окрім того, президент повідомив про заплановане розширення медичних програм.

«Проєкт чек-апів, який готує Міністерство охорони здоров’я України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоров’ю, має запрацювати вже в січні», – зазначив він.

За дорученням президента уряд повинен представити деталі пакету зимової підтримки до 15 листопада.

 

населення президент Володимир Зеленський

