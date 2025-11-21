На Львівщині горів склад: рятувальники задіяли роботизовану техніку

Через інтенсивне пожежне навантаження до гасіння довелося залучити сучасну роботизовану техніку

Увечері, 21 листопада, у Львівській області сталася масштабна пожежа – зайнялася одноповерхова складська будівля. про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через інтенсивне пожежне навантаження до гасіння довелося залучити не лише велику кількість особового складу, а й сучасну роботизовану техніку.

фото: ДСНС

Як повідомили у ДСНС, загалом до ліквідації пожежі були залучені 45 рятувальників та 11 одиниць техніки. Завдяки злагодженим діям пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати, запобігши її поширенню на інші будівлі чи території.

фото: ДСНС

Причини займання наразі встановлюють фахівці, відповідні служби працюють на місці.

фото: ДСНС

Інформації про постраждалих не надходило.

