На Львівщині горів склад: рятувальники задіяли роботизовану техніку
Причини займання наразі встановлюють фахівці, відповідні служби працюють на місці
Увечері, 21 листопада, у Львівській області сталася масштабна пожежа – зайнялася одноповерхова складська будівля. про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Через інтенсивне пожежне навантаження до гасіння довелося залучити не лише велику кількість особового складу, а й сучасну роботизовану техніку.
Як повідомили у ДСНС, загалом до ліквідації пожежі були залучені 45 рятувальників та 11 одиниць техніки. Завдяки злагодженим діям пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати, запобігши її поширенню на інші будівлі чи території.
Причини займання наразі встановлюють фахівці, відповідні служби працюють на місці.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, на Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло.
Коментарі — 0