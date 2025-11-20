Головна Країна Події в Україні
Держприкордонслужба пояснила, чому чоловіки зараз рідше тікають за кордон

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
28 груп, що переправляли українських чоловіків за кордон, прикордонники викрили в жовтні
фото: Державна прикордонна служба України

Кількість чоловіків, які намагалися виїхати з України незаконним шляхом, зменшилася з початку осені

Українські прикордонники разом із правоохоронцями за 2025 рік викрили 420 груп, які допомагали чоловікам незаконно виїхати з країни. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу в «Укрінформі», передає «Главком».

Андрій Демченко заявив, що 28 груп, які переправляли українських чоловіків незаконним шляхом за кордон, прикордонники викрили в жовтні цього року. «Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону», – додав він.

Однак речник Держприкордонслужби зауважив, що в період із вересня 2025 року кількість чоловіків, які намагаються виїхати з України протиправним шляхом, зменшується. Він стверджує, що на цю тенденцію впливають погані погодні умови.

Раніше «Главком» розповідав, як чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри. Прикордонники спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили канал незаконного переправлення осіб через держкордон. Зловмисники переправляли людей у відсіках пасажирських потягів, що курсували з України до Польщі.

Також повідомлялося, що 18 листопада, повернулися 50 громадян України додому, яких депортували зі Сполучених Штатів Америки. За речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, раніше до України надходила інформація від США щодо намірів, відповідно до положень норм міжнародного права, про депортацію транзитом через територію Польщі низки осіб без громадянства США, які є вихідцями з України. Він зазначив, що прикордонники оформили їх «на в’їзд в Україну відповідно до визначених законодавством правил».

