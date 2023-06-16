Таврійський напрямок: окупанти втратили за добу понад чотири роти

За добу було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян

За останню добу на фронті відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів

Українські військові на Таврійському напрямку за добу вбили та поранили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання», – йдеться в повідомленні.

До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема:

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12 танків;

шість одиниць БМП;

шість ББМ;

три МТЛБ;

БТР;

гаубиця 2А65 «Мста-Б»;

два безпілотники Zala;

автомобільна техніка.

Також було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян.

Нагадаємо, триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.