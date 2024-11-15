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Суд відправив під варту депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у держзраді

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд відправив під варту депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у держзраді
Печерський райсуд Києва відправив під варту народного депутата Євгена Шевченка
фото: hromadske.ua

Народному депутату оголосили підозру в держзраді після того, як він закликав почати «діалог» з Росією

У п’ятницю, 15 листопада, Печерський районний суд Києва відправив під варту народного депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України. 

 «За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави», –  йдеться у повідомленні. 

Прокуратура просила відправити Шевченка під варту без права внесення застави. Сторона обвинувачення наполягала, що депутат своїми висловлюваннями проводив підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, були до уваги публікації підозрюваного в Telegram та YouTube, пише hromadske.ua.

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ.  Також його називали агентом ГУР МОУ та навіть публікували в мережі фото його документів.

У березні 2022 року депутата Верховної Ради Євгена Шевченка було затримано при спробі перетину кордону з Польщею.

До слова, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляють джерела «Главкома» у правоохоронних органах. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнської інформаційної діяльності.

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Теги: депутат прокурор Telegram YouTube Євген Шевченко державна зрада

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