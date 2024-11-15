У Росії помічено найбільші північнокорейські гаубиці – Forbes

Артилерію, яка виготовляється лише у Північній Кореї, помітили під час її транспортування територією Росії

У Росії помітили одні з найбільших далекобійних САУ, вироблених у Північній Кореї. Це може свідчити, що КНДР постачає Москві не лише боєприпаси та особовий склад, а й артилерійське озброєння. Так, 14 листопада в мережі з’явилися фото двох 170-міліметрових самохідних гаубиць M1989 Koksan північнокорейського виробництва, розміщених на залізничній платформі, що прямує через Красноярськ. Forbes висуває два можливі пояснення цієї ситуації.

«По-перше, північнокорейський артилерійський підрозділ може розгортатися на західних рубежах Росії або навіть в Україні; по-друге, ці гаубиці можуть використовувати російські підрозділи. Вони здатні обслуговуватись чотирма людьми та стріляти снарядами вагою понад 100 фунтів на відстань щонайменше 40 км. Більш імовірним здається другий варіант», – зазначено в матеріалі.

Нині Кремль включає північнокорейських військових до вже існуючих підрозділів ЗС РФ. Північнокорейські солдати вже присутні в Курській області, але для продовження війни в Україні Росія потребує не тільки іноземних військ, але й іноземної техніки.

Російські запаси артилерії зменшуються так само швидко, як і запаси танків та бронетехніки. На початку цього року в арсеналах нарахували близько 3 000 самохідних гаубиць, у порівнянні з 4 500 у 2021 році. Значна частина з цих 3 000 гаубиць, імовірно, занадто зношені корозією, щоб бути придатними для використання.

«Російські артилеристи, безумовно, були б раді кільком поставкам північнокорейських M1989, адже вони приблизно рівноцінні найбільшій російській гаубиці – 2С7. Станом на 2022 рік росіяни мали близько 300 одиниць 2С7, з яких десятки були виведені з ладу чи захоплені, а чимало інших, що зберігаються, не підлягають ремонту після довгих років перебування на відкритому повітрі. Однак головна проблема для росіян – це боєприпаси», – наголошує автор.

M1989 є єдиною широко використовуваною 170-міліметровою гаубицею, а боєприпаси до неї виробляються виключно в КНДР. Росія може виробляти боєприпаси для більшості своїх артилерійських систем, але для M1989 це неможливо, тож їхнє використання залежатиме від Пхеньяна.

«Логістика завжди була слабким місцем російської армії, і ці гаубиці можуть зіштовхнутися з нестачею снарядів на певному етапі», – зауважив естонський аналітик Артур Рехі.

Такі постачання – ще одне свідчення того, що Росія дедалі більше залежить від своїх союзників у масштабній війні проти України.

До слова, Європейський Союз має намір посилити дипломатичний тиск на КНДР через участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час візиту до Києва.

Раніше західні журналісти запевнили, що більшість північнокорейських військових, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, мають спільну мотивацію. З дитинства їх привчали жертвувати всім заради верховного лідера.

Нагадаємо, війська КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян на Курщині, про це повідомили представники РНБО.