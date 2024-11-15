Чи припинить Трамп постачання зброї та допомоги в Україну? Прогноз Politico

Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка від Демократичної партії

Трамп ще не визначив команду для вирішення мирної ініціативи

Новообраний президент Дональд Трамп не позбавлятиме Україну ні зброї, ні допомоги. Навіть попри те, що він хоче швидкого завершення війни. Про це повідомляє Politico.

За даними анонімного джерела, Київ наразі вважає, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс.

«У найкращому випадку Гарріс дотрималася б підходу Джо Байдена – такою була б її політика, і це означало б повільну смерть України», – зазначив він.

Натомість Трамп, за його словами навіть попри бажання швидко закінчити війну в Україні, не має наміру просто «кинути рушник».

Джерело зауважило, що новообраний президент не збирається позбавляти Україну зброї та поставок, тому що він знає, що розпад України означатиме, що російський диктатор Володимир Путін не буде розв'язувати питання за столом переговорів.

«Трамп має в цьому певний особистий інтерес», – сказало джерело.

Як зазначається у статті, наразі у Трампа немає детального плану, і думки його радників різняться, хоча вони розуміють військову реальність на місці. Незважаючи на деякі повідомлення ЗМІ, Трамп ще не визначив команду для вирішення мирної ініціативи.

Варто зазначити, що, за словами президента Зеленського, за адміністрації обраного президента США Дональда Трампа війна Росії проти України завершиться швидше, однак точної дати немає. Президент України повідомив, що між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія. В української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.