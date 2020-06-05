Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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5 червня в Україні повсюди, крім південної частини, прогнозується дощ, подекуди гроза

У Києві сьогодні невеликий короткочасний дощ, температура вдень 21-23°

У п'ятницю, 5 червня, у більшості областей України очікуються дощі та місцями грози, температура вдень становитиме 19-28° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«5 червня в Україні мінлива хмарність. Повсюди, крім південної частини, невеликий, в Карпатах та на північному сході країни помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, південних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 19-24° тепла, на півдні країни місцями 25-28° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління: синоптики назвали дату.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.