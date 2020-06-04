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    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: насувається гроза (фото)

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    У столиці очікується гроза - У Києві оголошено перший рівень небезпеки: насувається гроза (фото)
    У столиці очікується гроза
    Фото: Главком

    Фахівці радять киянам закрити вікна

    Сьогодні, 4 червня, у Києві до кінця доби очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: насувається гроза (фото)
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: насувається гроза (фото)
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: насувається гроза (фото)
    Фото: Главком

    Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

    30 травня сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

    До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

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