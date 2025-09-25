Англійська для держслужбовців. Уряд пропонує нові правила: законопроєкт

Свириденко внесла законопроєкт, який змінить умови для держслужбовців щодо знання англійської мови, а також отримання надбавок

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 14071, який має усунути правову невизначеність щодо встановлення надбавки за володіння англійською мовою. Документ вносить зміни до Закону «Про застосування англійської мови в Україні» щодо категорій державних службовців, які мають обов’язково володіти англійською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку закону.

Основні зміни в законопроєкті стосуються державних службовців категорій «Б» і «В». Відповідно до чинної редакції закону, перелік посад, для яких обов’язкове володіння англійською мовою, встановлює Кабінет Міністрів України.

Нова редакція пропонує більш детальний підхід: вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюватиметься лише для тих посад, чиї посадові обов'язки передбачають її використання під час виконання. Перелік таких посад затверджуватиме керівник державної служби в державному органі.

Окрім держслужбовців, вимоги щодо володіння мовою також встановлюються для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, поліцейських, прокурорів, посадовців податкових та митних органів а також керівників державних підприємств, закладів вищої освіти, наукових установ та інших посадових осіб, які працюють у сфері освіти і науки.

Законопроєкт передбачає поетапне набуття чинності його норм після скасування або припинення воєнного стану.

