Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув
Армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей
фото: ДСНС України/Telegram

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари

Унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей. Як інформує «Главком», про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«На місці працюють рятувальники, медики та залізничники – вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань», – зазначила Свириденко.

Прем’єрка каже, що армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей.

«Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати. Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей», – наголосила Свириденко.

Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув фото 1

Як уточнили в Сумській обласній прокуратурі, у вагоні одного з потягів, у які влучив ворожий безпілотник, знайшли тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув фото 2

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

Як відомо, російські війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі, атакувавши залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. 

На місці надзвичайної події працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб для координації дій.

Читайте також:

Теги: потяг Сумщина рятувальники інфраструктура вокзал Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстріляв Запоріжжя
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС
6 вересня, 23:27
До приїзду рятувальників водій намагався загасити вогонь самотужки
У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка
9 вересня, 12:05
Причини виникнення загоряння встановлять правоохоронці
Під Києвом горять торф’яники. Вогонь гасять майже добу
10 вересня, 20:28
Видатки будуть здійснені Міністерством фінансів
Уряд виділив понад 333 млн грн на оборону Сумщини
28 вересня, 09:59
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ
Ідентифіковано генералів РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині
25 вересня, 16:14
Зарплати медиків у зоні бойових дій зростуть – Свириденко
Зарплати медиків у зоні бойових дій зростуть – Свириденко
25 вересня, 19:56
Українського машиніста пасажирського поїзда Київ-Хелм, який перевозив майже 200 пасажирів, депортували з Польщі
Влада Польщі депортувала українського машиніста: що він накоїв
27 вересня, 19:05
Чоловік із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд
На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста
Сьогодні, 16:32
1 жовтня 2025 року «Укрзалізниця» оголосила про перейменування потяга «Київ-Краматорськ» у «Ребелію». Пасажирів у День захисників та захисниць України проводжали актори вистави з прапором
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
Вчора, 10:29

Події в Україні

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд
Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі
Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі
Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув
Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув
На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста
На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста
Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні: деталі від розвідки
Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні: деталі від розвідки
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua