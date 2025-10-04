Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув

Армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари

Унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей. Як інформує «Главком», про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«На місці працюють рятувальники, медики та залізничники – вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань», – зазначила Свириденко.

❗️ Опубліковано відео з вагона у Шостці, в який влучив російський «шахед»



Прем’єрка каже, що армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей.

«Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати. Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей», – наголосила Свириденко.

Як уточнили в Сумській обласній прокуратурі, у вагоні одного з потягів, у які влучив ворожий безпілотник, знайшли тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

Як відомо, російські війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі, атакувавши залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.

На місці надзвичайної події працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб для координації дій.