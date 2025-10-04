Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув
Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари
Унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей. Як інформує «Главком», про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«На місці працюють рятувальники, медики та залізничники – вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань», – зазначила Свириденко.
Прем’єрка каже, що армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей.
«Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати. Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей», – наголосила Свириденко.
Як уточнили в Сумській обласній прокуратурі, у вагоні одного з потягів, у які влучив ворожий безпілотник, знайшли тіло загиблого 71-річного чоловіка.
«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.
Як відомо, російські війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі, атакувавши залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.
На місці надзвичайної події працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб для координації дій.
