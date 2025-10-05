Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон

«Нафтогаз» повідомив про наслідки російської комбінованої атаки

У ніч на 5 жовтня російські війська здійснили черговий масований удар, ціллю якого стали цивільні об’єкти газової інфраструктури, що мають критичне значення для проходження зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Нафтогазу» Сергія Корецького.

«Є влучання та руйнування», – заявив Корецький, додавши, що фахівці компанії вже працюють на місцях для ліквідації наслідків.

Сергій Корецький наголосив на терористичній меті атаки, підкресливши, що уражені об’єкти не мають жодного військового значення: «Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне – позбавити українців газу, тепла і світла».

Ця атака є частиною широкої кампанії РФ, спрямованої на знищення енергетичної та критичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну нічну російську атаку, яка охопила значну частину країни. Агресор застосував комбінований удар із застосуванням понад 50 ракет та близько 500 ударних дронів, включаючи крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під ударом опинилися: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знову цілеспрямовано били по інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя для людей.