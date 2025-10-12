Росіяни атакували ударним дроном АЗС на Чернігівщині

За попередніми даними, постраждалих немає

11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час обстрілу потерпілих не було. Олександр Селіверстов зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру на прикордонних територіях України.

Нагадаємо, у районі села Жадове Семенівської громади було здійснено атаку ударними дронами на автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Внаслідок удару два працівники загинули, ще кілька отримали поранення.

Як відомо, в Україні триває 1327-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.