Росіяни атакували ударним дроном АЗС на Чернігівщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни атакували ударним дроном АЗС на Чернігівщині
фото: Олександр Селіверстов

За попередніми даними, постраждалих немає

11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час обстрілу потерпілих не було. Олександр Селіверстов зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру на прикордонних територіях України.

Нагадаємо, у районі села Жадове Семенівської громади було здійснено атаку ударними дронами на автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Внаслідок удару два працівники загинули, ще кілька отримали поранення.

Як відомо, в Україні триває 1327-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.

Події в Україні
Росіяни атакували ударним дроном АЗС на Чернігівщині
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: загорівся гіпермаркет «Сігма»
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: загорівся гіпермаркет «Сігма»
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
Лінія фронту станом на 11 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон

