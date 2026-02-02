Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта

Гравець збірної Вірменії та «ЛКС» Артур Мелконян (п'ятий ліворуч) бере участь у вшануванні ліквідованого окупанта

За збірну Вірменії з футзалу Артур Мелконян грає з 2020 року

Футзаліст збірної Вірменії Артур Мелконян, який на Євро-2026 грав проти збірної України, брав участь у вшануванні ліквідованого російського окупанта. Про це повідомляє «Главком».

Вшанування ліквідованого російського окупанта Максима Анохіна: деталі

17 жовтня 2025 року перед грою російського Кубка ліги з футзалу між «ЛКС» та «Сибіряком» відбулося вшанування Максима Анохіна.

«Перед початком матчу гравці та глядачі вшанували пам'ять уболівальника ЛКС Максима Анохіна. Він загинув під час виконання військового обов'язку в зоні спеціальної військової операції», – йшлося у соціальних мережах «ЛКС».

Вшановував ліквідованого окупанта і гравець збірної Вірменії та «ЛКС» Артур Мелконян.

Артур Мелконян: що відомо

Артур Мелконян є гравцем ЛКС (Липецьк). Народився 29 жовтня 1991 року у Саратові (РФ)

За збірну Вірменії з футзалу грає з 2020 року.

У поєдинку проти України, який завершився поразкою нашої збірної, Мелконян вийшов у стартовому складі.

Нагадаємо, Україна зазнала поразки в чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу.

Україна поступилася Франції з рахунком 2:4.