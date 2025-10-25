Головна Країна Події в Україні
Артилеристи взяли в полон окупанта, який мав проводити росіян у Костянтинівку

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Артилеристи взяли в полон окупанта, який мав проводити росіян у Костянтинівку
Бійці розповіли, що окупанта звуть Олег, він приїхав з Пензи, воює вже четвертий рік
Росіянин не витримав перевірку словом «паляниця»

Артилеристи 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу вперше взяли полоненого, він мав проводити російські диверсійно-розвідувальн групи у Костянтинівку. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада оприлюднила на YouTube.

«Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи – взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок. Полонений – не рядовий «мобік». Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло. Його взяли – і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б'є здалеку, цього разу спрацювала з близької», – ідеться в описі під відео.

Українські військові розповіли, що йшли шукати дрон, знайшли його, і на відстані близько кілометра від свого розташування побачили чоловіка в російській формі. Він спершу не помітив українців.

Окупант намагався видати себе за бійця «Азову». Його попросили сказати «Паляниця» й він сказав із російським акцентом «Паляница». Після цього російський військовий направив автомат на одного з українських бійців, і інший прострелив росіянину ногу. Після цього окупанта взяли в полон.

Згодом його нагодували, надали медичну допомогу й сказали, що він піде на обмін.

Раніше 20-річний окупант Дизенко Кирило родом з Краснодарського краю РФ здався у полон ЗСУ. Він розповів, що підписав контракт у 2025 році аби уникнути тюремного покарання за шахрайство та вимагання.

Раніше під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Російський батальйон був практично знищений за декілька місяців у боях і решта солдат сьомого мотострілецького полку обрали життя. Командир роти вивів своїх підлеглих до українських позицій, щоб врятувати їм життя.

