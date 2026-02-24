Головна Країна Події в Україні
Україна впроваджує європейський підхід до боротьби з паводками: Рада ухвалила закон

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна впроваджує європейський підхід до боротьби з паводками: Рада ухвалила закон
фото: ДСНС/іллюстративне

Верховна Рада ухвалила закон №13418 про захист від паводків та підтримка героїв ДСНС

Україна впроваджує європейські стандарти цивільного захисту та посилює соціальні гарантії для рятувальників. Верховна Рада прийняла закон, який докорінно змінює підхід до боротьби зі стихійними лихами та забезпечує «потужну» фінансову підтримку родинам загиблих і полонених працівників ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Ухвалений закон №13418 запроваджує в Україні принципи Директиви ЄС щодо оцінки та управління ризиками затоплення. Замість того, щоб щороку героїчно долати «потужні» наслідки паводків, держава переходить до стратегічного планування. Це дозволить заздалегідь визначати небезпечні зони та мінімізувати можливі збитки для інфраструктури та населення.

Важливою частиною закону є блок соціального захисту тих, хто щодня ризикує життям під обстрілами. Документ передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі до 15 млн грн сім’ям працівників ДСНС у разі їхньої загибелі під час виконання службових обов’язків у період дії воєнного стану.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила постанову №15041, якою звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та асамблей. У документі, приуроченому до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, міститься заклик до посилення підтримки України та остаточної ізоляції агресора. Парламентарі наголошують, що лише спільна та безкомпромісна позиція вільного світу здатна зупинити російське варварство.

Верховна Рада закликає партнерів не лише продовжувати, а й критично посилити військову допомогу. Йдеться про надання сучасних засобів ППО, далекобійної артилерії та авіації. Окремим пунктом стоїть вимога прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу, який має притягнути до відповідальності вище керівництво Росії за злочин агресії.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2026 року, у четверті роковини повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського парламенту. Глава держави назвав сучасний російський режим «психічно нестабільною диктатурою», яка не визнає кордонів і прагне знищити свободу в усьому світі. 

Президент наголосив, що Путін – це «сама війна», і будь-яка підтримка його режиму є вибором на користь кровопролиття.

У своєму виступі Володимир Зеленський провів чітку межу між тираніями. За його словами, одні диктатури самоізолюються, намагаючись стримати вплив свободи всередині своїх країн. Росія ж належить до агресивного типу, який не визнає суверенітету інших націй.

