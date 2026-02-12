Китай пообіцяв Угорщині підтримку проти «зовнішнього втручання»

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у Будапешті запевнив Орбана у стратегічному партнерстві та закликав поглиблювати співпрацю між Китаєм і ЄС

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті заявив про готовність Пекіна підтримувати угорську владу у захисті суверенітету та протидіяти зовнішньому втручанню у внутрішні справи країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комюніке МЗС Китаю.

«Китай, як завжди, підтримуватиме Угорщину у захисті її суверенітету, безпеки та інтересів розвитку, що відповідають її національним умовам, та протистоятиме зовнішньому втручанню у внутрішні справи Угорщини», – сказав Ван Ї.

Очільник китайської дипломатії також висловив високу оцінку політиці уряду Орбана щодо розвитку відносин із Пекіном та наголосив, що співпраця з Китаєм відповідає інтересам угорської держави. «Китай і надалі залишатиметься надійним довгостроковим стратегічним партнером Угорщини», – заявив він.

Під час переговорів китайська сторона запропонувала Будапешту продовжувати модернізацію за китайським зразком і закликала Угорщину підтримувати Пекін у питаннях, які Китай вважає ключовими для своїх національних інтересів. «Успішна історія співпраці між Китаєм та Угорщиною стане демонстрацією можливостей для Європи та світу. Китай також сподівається, що Угорщина відіграватиме позитивну роль у сприянні здоровому розвитку відносин між Китаєм та Європейським Союзом», – зазначив Ван Ї.

Віктор Орбан, своєю чергою, заявив, що Будапешт зацікавлений у розширенні економічної співпраці з Пекіном і закликав китайські компанії активніше інвестувати в угорську економіку. «Угорщина твердо дотримується політики одного Китаю та прагне подальшого поглиблення всебічної співпраці з Китаєм. Угорщина також продовжуватиме активно сприяти діалогу та співпраці між ЄС та Китаєм», – сказав прем’єр-міністр.

У китайському зовнішньополітичному відомстві не повідомили про обговорення російсько-української війни під час зустрічі. Водночас сторони наголосили на важливості стратегічного партнерства та розвитку двосторонніх зв’язків у політичній і економічній сферах.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував перспективу вступу України до ЄС, назвавши можливий план розширення «відкритим оголошенням війни» проти Угорщини. Він звинуватив Брюссель у тиску на Будапешт і закликав угорців підтримати партію «Фідес» на виборах, заявивши, що вона є «єдиною гарантією суверенітету» країни.