Прем’єр Угорщини заявив, що в Євросоюзі заборонили доступ до «іншої сторони» війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив інституції Європейського Союзу в запровадженні цензури через санкції проти російської пропаганди, які були введені та посилені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ угорського прем’єра.

За словами глави угорського уряду, Європейський Союз, зокрема Європейська комісія, ухвалив рішення не допускати жодних російських джерел інформації на територію ЄС.

📺 Today in the EU, only one side of the Ukraine war is allowed to be shown. A Brusselian regulation explicitly bans alternative viewpoints. Who are they to dictate what citizens must believe? Europeans have the right to hear all arguments and draw their own conclusions. This is… pic.twitter.com/owq2CDnWG9 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 5, 2026

«Тобто сьогодні ситуація така: коли ви дивитеся телебачення, слухаєте радіо, користуєтеся інтернетом, то в Євросоюзі дозволені аргументи, репортажі та аналітика на підтримку української позиції, і водночас існує регламент – публічний регламент, – який забороняє державам-членам ознайомлюватися з російською аргументацією, що заперечує цю українську точку зору», – заявив Орбан.

Він також обурився тим, що, за його словами, «іншу сторону», тобто російську, в Європейському Союзі взагалі не дозволено показувати.

«Ось до чого ми дійшли сьогодні, коли думаємо про Брюссель і про цензуру – така нині ситуація. Ми це проковтнули. По суті, навіть протестів проти цього не було. Ми не прийняли це свідомо, але змирилися з тим, що «так воно є». Хоча якщо добре замислитися, у нормальній ситуації так бути не повинно», – сказав угорський прем’єр.

У дописі в соцмережі Х Орбан також заявив, що громадяни Європи, на його думку, «мають право вислухати всі аргументи і зробити власні висновки». «Це брюссельська цензура, яка за своєю суттю є орвеллівською», – написав він.

Нагадаємо, що згідно з результатами соціологічного опитування, більшість громадян Угорщини сумніваються у доцільності подальшого перебування Віктор Орбан на посаді прем’єр-міністра. Дослідження показало, що 55% респондентів вважають, що Орбан «втомився» і більше не підходить для керівництва країною. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців правлячої партії «Фідес». Водночас 94% прихильників цієї політичної сили заявили, що продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.