Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою критикою інформаційної політики ЄС
Прем’єр Угорщини заявив, що в Євросоюзі заборонили доступ до «іншої сторони» війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив інституції Європейського Союзу в запровадженні цензури через санкції проти російської пропаганди, які були введені та посилені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ угорського прем’єра.

За словами глави угорського уряду, Європейський Союз, зокрема Європейська комісія, ухвалив рішення не допускати жодних російських джерел інформації на територію ЄС.

«Тобто сьогодні ситуація така: коли ви дивитеся телебачення, слухаєте радіо, користуєтеся інтернетом, то в Євросоюзі дозволені аргументи, репортажі та аналітика на підтримку української позиції, і водночас існує регламент – публічний регламент, – який забороняє державам-членам ознайомлюватися з російською аргументацією, що заперечує цю українську точку зору», – заявив Орбан.

Він також обурився тим, що, за його словами, «іншу сторону», тобто російську, в Європейському Союзі взагалі не дозволено показувати.

«Ось до чого ми дійшли сьогодні, коли думаємо про Брюссель і про цензуру – така нині ситуація. Ми це проковтнули. По суті, навіть протестів проти цього не було. Ми не прийняли це свідомо, але змирилися з тим, що «так воно є». Хоча якщо добре замислитися, у нормальній ситуації так бути не повинно», – сказав угорський прем’єр.

У дописі в соцмережі Х Орбан також заявив, що громадяни Європи, на його думку, «мають право вислухати всі аргументи і зробити власні висновки». «Це брюссельська цензура, яка за своєю суттю є орвеллівською», – написав він.

Нагадаємо, що згідно з результатами соціологічного опитування, більшість громадян Угорщини сумніваються у доцільності подальшого перебування Віктор Орбан на посаді прем’єр-міністра. Дослідження показало, що 55% респондентів вважають, що Орбан «втомився» і більше не підходить для керівництва країною. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців правлячої партії «Фідес». Водночас 94% прихильників цієї політичної сили заявили, що продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.

Теги: Європа Віктор Орбан Угорщина

